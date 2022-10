Winwyn best actress na, pero feeling niya ay na-prank lang siya

FIRST best actress award ni Winwyn Marquez ang napanalunan niya sa International Film Festival Manhattan 2022 para sa pelikulang Nelia ng AQ Prime kaya hindi maipaliwanag ng dating beauty queen ang kanyag nararamdaman nang makausap siya ng PUSH.

“Puro nominated lang ako pero before bilang kontrabida role and then for hosting. Pero hindi pa ako nananalo (ng best actress) at all so nung sinabi sa akin sabi ko, ‘Totoo ba? Dyino-joke n’yo ba ako?’ Or parang nominated lang ba pero yon pala oo nga,” reaksyon ni Winwyn.

Ano bang reaksyon niya na ang unang acting award niya ay nakuha sa isang international film festival:

Tugon niya, “Hindi pa nagsi-sink-in til now. Kaya nga tahimik lang ako at saka parang nagugulat lang ako. Parang feeling ko dyino-joke pa rin ako.

“Oo. Parang feeling ko it’s a prank, ganun. Hahaha. Parang inaantay ko pa baka kasi mamaya bawiin or something nagkamali. Pero hindi ko ma-explain kung ano yung napi-feel ko kasi natutuwa, shocked na feeling ko hindi ako deserving… yung mga ganun. Pero siyempre happy ako, very very happy.”

Sa palagay ba niya ano ang magiing impact sa kanyang career na meron na siyang acting award?

“To be honest, yon din ang inaantay ko. Ha-ha-ha. Kung ano yung impact na madadala nito for me,” sabi ni Winwyn.

“Kasi I’ve been in showbiz since I was 18 years old and 30 na ako ngayon, eh, so at least nakita nila yung passion ko in my craft, at least alam nila na kaya talagang madrama, mag-action, all that genre. So sana, sana may impact talaga na may mangyari,” lahad pa niya.

Teary-eyed naman si Winwyn nang sabihin namin na hindi na lang basta beauty queen siya ia-address ngayon kung hindi “beauty queen and award-winning actress na rin. Handana ba siyang makarinig ng ganito?

“Bakit naiiyak ako… Ano ba yan? Hindi ko po alam. Ano ba, naiiyak ako dito, nahihiya ako,” reaksyon niya.

“Hindi ko po alam… Parang hindi pa rin talaga nagsi-sink in lalo na do’n sa sinabi niyo. Parang hindi ko pa kayang tanggapin na sabihin nila yon kasi nga feeling ko hindi pa ako deserving for that… I don’t know,” dagdag niyang reaksyon.

Samantala, habang ginagawa noon ni Winwyn ang Nelia ay hindi raw sumagi sa isip niya na ang pelikula ang magiging daan para mapansin siya bilang aktres.

Magtataas na rin ba siya ng talent fee at magiging mapili sa role?

Tugon ni Winwyn, “Parang ano… gusto ko lang mabigyan ako ng work kasi may anak na ako, eh. Ang isip ko lang is work, better script siguro, magandang story.

“Hindi naman ako sobrang mapili, hindi ko lang talaga kaya yung super sexy and I’ve been vocal about that. Gusto ko lang talaga mabigyan ng magandang script para mas mapakita ko na kaya kong umarte.”