Jane De Leon at Janella Salvador, bibida na sa GL project?

TINAPOS NA ang teleseryeng Darna ng Kapamilya Network na pinagbibidahan ni Jane De Leon. Matatandaan na maraming pinagdaanan ang proyektong ito na inakala pa ng ilan ay shelved na ito. Sa wakas ay lumipad at nagpahinga na rin si Darna!

Maliban sa pagbida ni Jane De Leon that now elevates her to the lead status, inabangan din ng mga tagahanga ang pagtatapat nila ni Regina/Valentina, ang kanyang kontrabida na si Janella Salvador, na nagbabalik-showbiz matapos manganak.

Kung sa mga nakaraang Darna series na pinalabas sa kabilang istasyon na pinagbidahan nina Angel Locsin at Marian Rivera ay ang leading men nila ang kinakiligan ng mga fans, iba ang nangyari sa Darna ng Kapamilya Network: Mas marami ang ‘shippers’ nina Darna at Valentina na may ship name na ‘DarLentina’!

Noong umpisa ng pandemya ay naglipana ang mga BL o Boys Love series and films online. May mga GL o Girl Love projects din na ang pinakatumatak para sa amin ay ang BetCin na buong tapang na pinagbidahan nina Kylie Padilla at Andrea Torres. Kahit na walang ‘romantic love’ angle sina Narda at Regina ay binigyan ito ng malisya ng mga viewers at ang ilan pa nga ay hoping na sana ay bigyan ng follow up project ang dalawa kung saan sila ang magkakatuluyan.

Mukhang game naman ang dalawang Kapamilya actress na pagbigyan ang kanilang mga fans at panay ang kanilang ‘fan service’ para magpakilig. Sa ngayon ay wala pang confirms GL project ang dalawa. Sana ay hindi lang ito for PR at totohanin na, ‘diba?!