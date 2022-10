Angeli Khang puring-puri ni Direk Mac Alejandre sa Selina’s Gold’

PANGATLONG beses na ni Direk Mac Alejandre na makatrabaho ang sexy star ng Viva na si Angeli Khang. Unang naidirek ni Mac si Angeli sa Silip Sa Apoy which garnered him the best director award in Romania, na nasundan ng series na Wag Mong Agawin Ang Akin.

Sa pinakabagong pelikula ni Angeli na Selina’s Gold ayon kay Direk Mac, ay malaki raw ang naging growth ng dalaga bilang aktres.

“Si Angeli kasi may gift siya, eh. Ang numero unong armas ng isang artista ay pusong sensitive sa iba’t ibang uri ng emosyon. Pusong bukas dahil pag bukas ang puso mas madaling lumabas ang katotohanan nito.

“Yon ang nakita ko sa una naming pag-uusap ni Angeli kahit hindi pa kami nagsisimula no’n sa Silip Sa Apoy. At napatunayan yon nung nagtrabaho kami sa Silip. After Silip we did a series together and itong Selina’s Gold mas mahirap ito.

“Mas mahirap na role ang Selina’s Gold kumpara sa mga nagawa na niya. Mas mahirap ito kasi ms malaki ang demand sa karakter niya. Ang growth niya ay hindi lamang sa mas magaling siya ngayon… Magaling naman talaga siya it’s just that kalangan ilabas yon.

“Kailangan may platapora, may tamang material at may tamang pagkakataon o may opportunity para ilabas yon. And I think Selina’s Gold is one of the opportunities para maipakita niya yung lawak, the range ng kanyang kakayanan bilang artista. Kasi mas malawak ang range ng requirement ng emotional, psychological, physical range na kinakailangan para sa pelikula,” dire-diretsong paliwanag ni Direk Mac about his observation kay Angeli.

Panay naman ang pasalamat ng Filipino-Korean sexy star sa direktor sa mga natanggap niyang papuri.

“Ibang-iba nga po yung Silip Sa Apoy dito sa Selina’s Gold. Sobrang intense po nito and more on speaking siya na malalalim kasi period film siya. And with the guide of Direk, yungg mga malalalim na words na minsan hindi ko nasasabi ng tama or minsan kapag sinasabi ko ang pale lang niya since hindi ako masyadong magaling mag-Tagalog nang talagang malalalim, pero with the explanation of direk thankfully nagawa ko yung mga scenes na yon.

“Sobrang honored po ako and sobrang thankful din sa kanya kasi nakita ko kung paano niya ako tutukan do’n pa lang sa first project namin. Pero hindi lang naman po ako yung nakakatanggap ng treatment na ganun, lahat naman kami sa set ganun niya i-treat. Sobrang gaan niyang katrabaho, sobrang saya ng set, we’re like one big family sa shoot and thankful ako na naging part ako no’n.”

May pressure ba kay Angeli at Direk Mac na higitan ang naging expectations ng tao sa mga nauna nilang ginawang project?

Tugon ng direktor, “Ako ang pinakalayunin ko ay ang makagawa ng magandang pelikula so, hindi ko iniisip yung ratings. Naniniwala ako na kapag maganda ang pelikula marami ang manonood so doon ang focus ko.”

“Hindi ko rin po tinitignan yung aspect na yan. Ang gusto ko lang po makagawa ng magandang pelikula at maging better actress po,” sagot naman ni Angeli.

Mapapanood ang Selina’s Gold sa Vivamax simula October 28.