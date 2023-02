Julia Barretto at Diego Loyzaga ex-lovers ang ganap sa bagong pelikula ng Viva

FIRST TIME magsasama nina Julia Barretto at Diego Loyzaga sa isang pelikula. Magkasamang humarap ang dalawa sa digital storycon ng pelikulang Will You Be My Ex? na sinu-shooting na ngayon.

Ang Will You Be My Ex? ay isang relationship movie na mula sa Viva Films at unang pelikula din sa kompanya ni Bea Binene. Mula ito sa direksiyon ni Real Florido.

Ayon kay Julia, hindi raw ito ang unang beses na makakatrabaho niya si Diego. Sa pagkakatanda daw niya ay nakatrabaho na niya ang aktor noon sa ABS-CBN fantasy series na Mirabella taong 2014.

Ikinagulat naman Julia nang ipaalaala sa kanya ng aktor na nagkasama din sila noon sa isang episode ng Wansapanataym na Petrang Paminta.

“Wow, was it Petrang Paminta? I don’t even remember that. Was it?” natawa at nagtakang reaksiyon ni Julia.

“Oo naman” ang sagot ni Diego kay Julia na sinusugan ng aktres at sinabig, “I’m so excited to work with Diegs because he’s been a friend of mine for a very long time and, apparently, we’ve worked together twice.

“But I’m excited to be working on him this time around. We’re a bit older now. I hope we’re a bit more mature now.”

Dahil tungkol sa relasyon ng mag-ex ang kuwentong kanilang pelikula ay tinanong namin sina Julia at Diego pati na rin si Bea kung handa ba silang maging kaibigan ang kanilang mga ex partners.

Si Diego ang unang sumagot sa tanong nami. Aniya, “Yeah, definitely! It depends siguro kung anong nangyari. Kung okay kayo nag-end, I guess you can be friends.”

Para naman kay Bea, “Sa akin, siguro not right away and hindi friends as, like, friends, pero siguro civil.

“Ako kasi, naniniwala ako na time heals so siguro patagal nang patagal ang panahon, mas ma-accept mo everything that happened. Kumbaga, kapag kaya mong tingnan sa mata sa mata yung ex mo. Kapag natanggap mo na.”

Almost copy paste lang sa sagot nina Diego at Bea ang sagot dito ni Julia.

“Ako siguro Kuya Leo, happy na ako sa sagot ni Bea saka ni Diegs. Kasi parang ang aga pa para bukas ma-headline na.

“Baka sa presscon na lang kapag showing na tayo pero shoot tayo in peace,” sabi ni Julia.