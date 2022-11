Christian Bables may pakiusap sa moviegoers

Bagama’t hindi nanalong best actor sa 45th Gawad Urian na ginanap nung Nov. 17 para sa pelikulang Big Night ay nagpasalamat pa rin si Christian Bables sa bumubuo ng Manunuri ng Pelikulang Pilipino.

“Maraming maraming salamat po sa pagkilala at parangal para sa aming pelikula. Mas masarap po sa pakiramdam ang makita at ma appreciate sa sariling bansa! Maraming salamat po!” aniya sa isang Facebook post.

Ang Big Night ay naka-tie ng On The Job: The Missing 8na parehong nanalong best picture sa Urian.

Binati at pinasalamatan din niya ang IdeaFirst Company, Quantum Films at Cignal Entertainment na producer ng Big Night pati na ang direktor ng pelikula na si Jun Lana.

Hindi rin naitago ng aktor ang paghanga sa beteranong aktor na si John Arcilla na nakasama niya sa Big Night at nanalong best actor sa Urian para sa OTJ.

“I’ll forever look up to you tay! Congratulations! Pag laki ko gusto ko kagaya mo tay, hindi nakapag handa ng speech pero dinaig ang SONA ng president. Deserve mo lahat ng parangal at papuri tay, lab you!” pahayag ng aktor.

Hinikayat din ng bida ng Beksman Mahal Kita ang mga tao na bumalik sa sinehan at panoorin ang mga pelikuang Pilipino.

“I’ll end this post by inviting all of you, please, tulungan niyo po makabalik sa mga sinehan ang mga Pelikulang Pilipino. Maraming pong magaganda at makaka buluhan na ipinapalabas ngayon at ipapalabas pa lang sa mga sinehan.

“We have a very good movie, modesty aside, that is being shown in Cinemas nationwide. Mahal kita Beksman, a film by Perci Intalan. We promise to give you a good reason to feel the magic inside the cinemas again. We need your support. Thank you!” pakiusap ni Christian.