Raquel nahanap na ang papalit kay Charice Pempengco

MARAMING netizens ang naintriga sa Facebook post ng ina ni Jake Zyrus (formerly Charice Pempengco) tungkol sa caption niya sa video ni Mary Khem Cabagte nang sumali ito sa Tawag ng Tanghalan ng It’s Showtime.

Caption ni Raquel, “This is it! May papalit na kay Charice.”

Dagdag pa niya, nang mapanood daw niya ang TNT contestant ay napansin niya agad ang pakakahawig ng boses nito kay Charice..

“Hindi siya nanalo pero may hawig kay Charice ang kanyang pagkanta at boses. Pinanood ko ang videos niya kaya naalaala ko ang anak ko nung time na Charice pa siya,” saad niya.

Hindi naman nagustuhan ng iba ang caption ng mommy ni Jake. Anila, wala raw puwedeng pumalit kay Charice dahil nag-iisa lang ito.

Kaugnay ng naturang post ni Raquel sa social media ay nagbigay din siya ng tinawag niyang “unedited” advice sa mga aspiring singers. Tinukoy din ni Raquel na base sa naging karanasan niya kay Charice ang naging hugot niya sa ibinahagng payo.

Ayon pa kay Mommy Raquel, kahit pa gaano kagaling ang isang tao kung wala naman itong “connection at right decision” ay balewala lang din ito.

“Always stay foot on the ground no matter how expensive shoes you wear (sic),” aniya.

Naalala ni Raquel na ganito rin ang payo ng American host na si Oprah Winfrey kay Charice nung nagsisimula pa lang ang sining career nito.

“Pag inuna ang yabang, sabihin ko na sa inyo wala kayong patutunguhan..

“Just keep it to yourself na kung alm mong magaling ka. Sa nakikita at obserbasyon ko… hinde pa sikat feeling sikat na.. Dami kong nakita na ganyan na di nag bloom ang career…

“Basta pumili ng TAMANG TAO AT TAMANG CONNECTION..yun lang…

“Real talk and Advice lang po…Based on my experienced.”