Direk Crisanto Aquino nagpatulong sa cast para sa mga erotic scenes sa ‘Relyebo’

STREAMING NA sa Vivamax ang Relyebo starring Christine Bermas, Jela Cuenca and Sean de Guzman. The film is directed by Crisanto Aquino na aminadong medyo hindi pa siya sanay sa paggawa ng mga sexy at erotic scenes.

Mas gamay kasi ni Direk Cris ang genre ng romantic comedy tulad ng award-winning film niyang Write About Love na siya rin mismo ang sumulat ng script.

Sa naturang pelikula na pinagbibidahan nina Miles Ocampo, Rocco Nacino, Joem Bascon at Yeng Constantino ay walang sex element kasi nga wholesome ito.

“Kinakabahan talaga ako. Frst time kong gumawa ng may love scenes at sex scenes. So, look test pa lang ay nag-ask na ako sa tatlo (Sean, Christine, at Jela), na tulungan ako,” pagtatapat ng Relyebo director.

“For example, kapag sinabi ko bang kainin mo yung ano niya, okay lang ba yon? Didikit ba talaga yan sa bibig o mukha? So, may mga bagay akong hindi alam. Pero nagulat ako nang ginagawa na namin, ganun pala yon,” natatawa niyang kuwento.

Nagpapasalamat din siya sa cast dahil kahit nangangapa siya sa paggawa ng sex scenes ay naging very cooperative naman ang mga ito.

Aniya, “They gave their all talaga, eh. Na-shock ako and sabi ko, ‘Shit, ito ang gusto kong gawin!’ So, actors talaga ang tumulong sa akin para magawa namin nang maayos ang lahat ng love scenes.

“Sobrang credit sa kanila don sa part na yon — love scenes. Nagulat ako don, mabilis naman pala, akala ko ay mabagal.”

Dagdag na kuwento pa ng direktor, “Tinanong ko pa nga si Sean, ‘Kapag kinain mo ba si Jela, ilalagay mo ang legs niya sa balikat mo?’ ‘Oo naman direk, ako na ang bahala roon,’” sagot daw sa kanya ni Sean.