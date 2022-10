Polo Ravales isang anak lang ang gusto

May one year-old son na ang aktor na si Polo Ravales sa fiancée niyang si Paulyn Quiza na isang fitness trainer. Yatrick ang name ng kanilang anak na katatapos lang mag-birthday last September.

Ano nga ba ang mga na-realize niya sa buhay ngayong tatay na siya?

“Naku madami!” tugon agad niya. “Like talagang pagka magkaka-baby ka, siguro you’ll change for the better. Mas meron kang direksyon.

“Meron ka kasing iniisip hindi tulad dati pag single ka, ikaw lang talaga yon, wala kang… Kahit anong gawin mo okey lang. Ngayon, mas magiging maingat ka sa mga gagawin mo sa buhay. Mas magiging mature ka and I think malaki rin yungg pinag-mature ko, yung pinagbago ko,” dagdag pa ng 40-year-old actor.

Natuto na rind aw siyang magtipid ngayon.

“Dati kasi I spend a lot talaga – shopping dito, shopping do’n. Gimik-gimik, travel. Ngayon siyempre kailangan iniisip mo yung gagawin mo, you have to be mature financially.

“When you get older hindi ka na rin puwedeng maglaro sa buhay. Dati kasi, alam mo naman yan, mapaglaro ako, eh. Ha-ha-ha.

“Siyempre, pag bata ka dumadaan ka sa stage na ganun, di ba? When you get older you get to mature, ngayon talagang focus ako,” pagbabahagi niya.

Ayon pa sa aktor, tama na sa kanya ang isang anak. Hindi na rin daw naman maghahanap ng kalaro si Yatrick dahil may 12-year-old na ring anak sa unang partner nito ang kanyang fiancée.

“Mahirap ang buhay, eh. Gusto ko kasi ibigay sa kanya lahat ng puwede kong mabigay kasi pag marami kang anak madi-divide, eh, di ba? Pero kung ibibigay ni Lord na madagdagan pa okey din naman sa akin. Pero kung ako, para sa akin, okey na sa akin ang isa.

“Kawawa rin kasi yung iba na maraming anak. Ayokong matulad don sa iba na parang limited lang yung mabibigay mo sa anak n’yo.

“Maiisip mo talaga na kailangan mong planuhin ang lahat lalo na pagdating sa anak mo,” katwiran ni Polo.