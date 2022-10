Mommy ni Jane de Leon ikinalungkot ang fake news sa anak

As a mother, hindi maiiwasang maapektuhan si Mommy Marie kapag may fake news na naglalabasan tungkol sa anak niyang si Jane de Leon. Recently kasi ay may nagpakalat ng maling impormasyon na pa-diva at pa-importante daw si Jane sa isang provincial show.

Kaagad namang nilinaw ng event organizer na hindi nag-attitude si Jane. Nanggaling ang tsismis sa handler ng TV actor na nakasabay ni Jane sa show.

“I sometimes feel bad for her kapag may mga taong hinuhusgahan siya agad ng di inaalam kung ano ang totoo at pinagmulan ng kuwento, dahil more than anyone else, ako ang mas nakakakilala sa anak ko,” depensa ng ina ni Darna.

“She has a good heart at hindi mapagpatol sa kahit anumang paninira sa kanya. Hndi lahat mapi-please mo kahit anong pakikisama ang gawin ni Jane,” dagdag pa niya.

Ayon pa sa mom ng aktres tanggap na rin daw nito na being a public figure ay hindi talaga maiiwasag ma-isyu ito.

“Hindi talaga sanay sa mga bashing si Jane, pero ngayon na nakapag-adjust na siya at mas naintindihan niya na ang takbo ng industriya, mas inunawa niya ang mga bashers niya kung saan sila nanggaling,” sey pa ni Mommy Marie.

Ano ba ang ina-advice niya kay Jane on dealing with negative issues?

“Actually, kahit di naman niya kailangan ng advice ko sa mga bagay na to, pero pinapayuhan ko pa rin siya kahit papaano, sort of a reminder lang.

“She knows naman how to handle criticisms and deal with all the negative issues she encounters in showbiz. She’s very mature and responsible, and I always trust her in that aspect,” sagot ni Mommy Marie.