Kit Thompson balik-pelikula sa ‘Showroom’ pagkatapos ng kontrobersya

WALANG kahit anong apprehension sina Direk Carlo Obispo at ang Viva Films unit head at producer din ng 3:16 Media Network na si Len Carrillo na isama sa cast ng pelikulang Showroom ang controversial actor na si Kit Thompson. Ang pelikula ay sinulat at pagbibidahan din ni Quinn Carrillo kasama sina Rob Guinto at Emilio Garcia.

Ayon sa producer, nakatrabaho na niya noon si Kit sa pelikulang Moonlight Butterfly na launching movie ni Christine Bermas mula sa direksyon ni Joel Lamangan at wala raw naman siyang naging problema sa aktor. Maagaan din daw itong katrabaho at mahusay ding umarte.

Para naman kay Direk Carlo kung saan tinanghal na Cinemalaya best picture ngayong 2022 ang pelikula niyang The Baseball Player nang malaman niyang si Kit ang isa sa magiging bida ng pelikula ay kaagad na niyang sinabihan ang production na ipa-block na kaagad ang schedules nito. Ganun daw siya ka-excited na makatrabaho ang binata.

Ayon pa sa director at producer ng Showroom ay wala silang pakialam sa kung anuman ang naging isyu noon ni Kit sa kanyang dating karelasyon. Ang importante raw sa kanila ay kung paano ito magtrabaho sa set.

Sa ginanap na storycon ng pelikula ay nagbigay naman ng reaksyon si Kit na huling napanood sa Kapamilya series na Mea Culpa (Sino Ang May Sala) at sa pelikulang Sarap Mong Patayin. Aniya, masarap sa pakiramdam na sa kabila ng mga nangyari sa personal na buhay niya ay may mga tao pa ring nagtitiwala sa kanya.

“Siyempre ano, thankful ako na may mga taong you know… Tiningnan pa rin kung paano ako magtrabaho, na nakasama ako at kung paano ako. So, nakaka-touch, nakakatuwa na…” pahayag ni Kit.

Dugtong ni Kit, “Kasi akala ko… Ang hirap kasi, eh… ang hirap lang kasi you know I think everything is turning… Hindi ko ma-articulate ng sarili ko.

“Pero yon nga, nando’n pa rin nga,, na may mga tao pa ring naniniwala sa ‘yo. And it inspires me to do better and be better for myself.”

Sa naging pahayag ni Kit ay pinasalamatan din niya ang kanyang management team, ang Cornerstone na hindi rin daw bumitaw sa kanya sa kabila ng mga nangyari.

“I’m thankful na I’m back! Actually pinagdasal ko nga ito, eh, I think a week ago or something. Habang nag-iisip ako nagdasal lang ako and eto, dumating nga, so I thank the Lord for this,” masayang pahayag ni Kit Thompson.