Ara Mina niyaya ng second si Dave Almarinez sa kanyang 48th birthday

ISANG intimate surprise dinner ang in-organize ni Ara Mina nitong August 29, 2022 para sa 48th birthday ng kanyang asawang si Dave Almarinez. Ginanap ito sa Admiral Hotel Manila (M Gallery) na dinaluhan ng kanilang mga malalapit na kaibigan sa industriya, pulitika, ilang kapamilya and of course ng inyong lingkod.

Ilan sa mga celebrities na nakita namin sa birthday dinner ay ang mag-asawang Patricia Javier at Doc Rob, Jessa Zaragosa and Dingdong Avanzado at Jan Marini and Gerard Pizzaras.

Present din sa okasyon si Kathleen Hormosa, Jose Sarasola, Jenny Miller, Teresa Loyzaga at ilan sa mga co-stars niya sa FPJ’s Ang Probinsyano.

Ayon kay Dave, ang mga nakasama niya sa gabing yon ay mga kaibigang nagkaroon ng impact sa kanilang buhay ni Ara at hinding-hindi raw nila ito makakalimutan.

Dumating din para makisaya ang anak ni Dave na si Kirsten Almarinez na naka-base sa Canada. Wala naman sa dinner si Mandy Meneses na anak ni Ara dahil may exams ito kinabukasan.

Sinigurado naman ni Ara sa nakakakilig niyang mensahe kay Dave na masusundan na ang kanilang mga anak., “Malapit nang dumating ang birthday gift ko sa’yo…. Mag-honeymoon na ulit tayo,” sabi pa niya.