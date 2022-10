Gladys Reyes ibinahagi ang 3 ‘P’ na susi sa matatag na relasyon

ISA ANG showbiz couple na sina Gladys Reyes at Christopher Roxas sa may matatag na relasyon. Hindi kailanman nanganib ang kanilang pagsasama at napabalitang muntik na silang maghiwalay.

Sa interbyu namin kay Gladys ay ibinahagi nito ang dahilan sa paakaroon ng matatag na relasyon bilang mag-asawa.

“Siguro hindi na po ito sikreto, lagi naming sinasabi, unang-una siyempre, panalangin talaga. Tried and tested po yan – yung panalangin,” simulang pahayag ni Gladys.

Binanggit din ni Gladys ang kahalagahan sa kanilang relasyon ng tatlong P.

“Prayers. Patience. Partnership. Yan ang palagi kong sinasabi, yung tatlong P na yan.,” pagbabahagi pa niya.

Patuloy ni Gladys, “Tons of patience, kasi hindi puwedeng hindi kayo magkakainisan kahit gaano na kayo katagal o bago man kayo sa isang relasyon. Darating talaga yung point na parang naiinis ka, ayaw mong makita.

“Pero biglang, di ba, after few hours okey na naman, ganyan. Ganun lang talaga, eh, wala namang perpektong relasyon.

“Ang partnership naman parang negosyo din, di ba? Inaalagaan niyo yung inyong relayon bago niyo ’ika nga makuha yung tubo nito. At siguro isa rin talaga yung we respect each other’s individuality.

“Sa amin kasi hindi na isyu yung, ‘Oh, patingin ng cellphone mo.’ Wala na pong ganun. Hindi na kami nagtsetsekan ng cellphone because ando’n nga siyempre yung tiwala.”

“Kasi para sa akin ibig bang sabihin hindi na yan magluluko dahil tsinitsek mo yung phone niya, di ba? Kung magloloko yan, magloloko, eh. Pero sinong magdadala no’n, di ba, kapag ka nagloko ang isang tao? Hindi lang naman natin sinasabi na yung lalaki lang kasi puwede rin namang yung babae.

“Siyempre di ba maka-karma naman kung sino yung magloloko na yon. Kaya sa amin po mas yung tiwala yung nangingibabaw. At saka siyempre po yung faith napakalaking bagay po sa relasyon naming mag-asawa,” katwiran pa ng aktres.

Ipinagmalaki rin ni Gladys na sa susunod na taon ay magdiriwang na sila ng ika-29th year of togetherness ni Christopher at 18th wedding anniversary naman nila.

“Can you believe it, we’re now on our 29th year of togetherness. On January 2023 we will be celebrating our 30th year of togetherness,” pagmamalaki pa ng host ng programang Moments na napapanood sa Net 25.