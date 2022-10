Anak nina Vic at Pauleen na si Tali nag-aartista na rin

NAG-AARTISTA na rin ang unica hija nina Vic Sotto at Pauleen Luna na si Tali Sotto. Kasama nina Vic at Pauleen ang anak sa programang Love, Bosleng and Tali ng NET25.

Eh, bakit nga ba at a very young age ay pinayagan na rin nilang mag-artista si Tali?

“Pagka iyon ang kinalakihan niya, napapanood niya sa TV yung daddy niya, yung mommy niya. Hindi mo maaawat, eh!” sagot ni Vic nang makausap namin siya sa mediacon ng Net25.

“Siguro nasa dugo na niya, nasa dugo niya siguro ang magaling na singer, magaling na aktres,” sabay-turo ni Bossing kay Poleng.

Dagdag pa niya, “Yung pagka-comedian naman, eh, sa kanya pa rin namana,” sabay turo ulit ni Vic sa asawa.

“Kasi behind the camera she’s very funny. Nakakatawa siya, eh. And hilig, eh! Eh, alam mo na, pag ang hilig ng bata, hindi mo maaawat, eh, hindi mo mapipigil.

“So ang importante naman, eh, nag-e-enjoy siya, na enjoy siya sa ginagawa niya, looking forward siya parati pagka may taping kami,” biglang seryosong pahayag ni Vic.

Ayon naman kay Pauleen, “And for me, what’s also nice is that we are present dun sa kumbaga first acting experience niya. We can lead her, we can, you know, somewhat protect her. And also I think it is, she’s very fortunate dahil di ba, she’s given this chance to learn from the best!”

At dahil nga pareho ring artista sina Vic at Pauleen kaya hindi na naging mahirap para sa kanila ang magdesisyong subukan din ng kanilang anak ang pag-aartista.

“Parang wala namang pagkukumbinsing nangyari,” sabi pa ni Pauleen.

Tinanong din si Pauleen kung kasing laki rin ba ng talent fee nila ni Bossing ang talent fee ni Tali?

“Sa kanya naman napunta yung talent fee ko, hindi, pero sa kanya napunta yung talent fee ko,” natatawang sagot dito ng ina ni Tali.

Inamin naman ni Poleng ang posibilidad na magiging stae mother din siya sa anak.

“Kasi si mommy binitawan niya lang ako parang I was 22, 23, so imagine from 13 to early 20s kasama ko talaga siya every single day. But nakabuti naman. Hindi naman ako naligaw ng landas.

“So malamang na maging stage mom din ako. But you know, kapag nakita mo naman siguro na mapagkakatiwalaan mo siya siguro mas linient ako nang konti,” saad ng misis ni Vic.

“Ako kasi masyado akong mabait, eh. Masyado akong gullible, masyado akong paniwalain. Madali akong madala sa alon kaya siguro mas strict yung mom ko sa akin. But you know if I see that Tali is strong, at kaya niya, siyempre hahayaan ko rin naman siyang magdesisyon for herself,” pahayag pa ni Pauleen.