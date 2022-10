Piolo Pascual handa sakaling maunahang magpakasal ni Inigo: ‘I’ll be there to support him through and through’

READY si Piolo Pascual sakali mang mauna pang mag-asawa at magka-pamilya sa kanya ang anak na si Inigo Pascual.

“Hindi naman natin hinahanap yan. Pag dumating, diyan na natin haharapin. Pero ngayon talaga po, Okey naman ako, eh.

“Nasanay na rin siguro akong mag-isa. Hindi ko na… hindi ko siya… I mean, it’s not something that I am excited to have, or something that I would wanna have.

“For now, I just would like to focus on myself, and you know what I can do. Sanay na kasi talaga akong mag-isa, eh.

“Hindi ko alam kung darating. Pag dumating, harapin na lang natin,” sabi ni Piolo sa amin during the mediacon of Beautederm kung saan napili siya bilang brand ambassador ng Koreisu Family Toothpaste at Koreisu Whitening Toothpaste.

Nabanggit ba sa kanya ni Inigo na ngayon ay 25 years old na kung anong age nito balak magpakasal?

“I guess my son is the same as me in terms of being career-driven and, at this point in his life, I know that he really wants to focus on this while he still has the chance,” sagot ni Piolo.

“He has this opportunity to grow in this business. But should there be the time na sabihin niya sa akin na papakasal siya, you know, I would be happy for him. Of course, I’ll be there to support him through and through,” giit ni Piolo.

Hindi ba siya naiinggit na karamihan sa kanyang mga kaibigan ay meron ng kanya-kanyang pamilya?

“Siyempre naman, tao lang tayo,” pag-amin ng Kapamilyq Ultimate Heartthrob.

“Pero anong magagawa natin? Mas mahal ko yung mga halaman. Hindi… joke lang!” biro pa ni Papa P.