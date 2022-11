Danny Javier ng APO Hiking Society pumanaw na

PUMANAW NA ang OPM icon na lead vocalist ng APO Hiking Society na si Danny Javier sa edad na 75 nitong October 31, 2022.

Ito ang kinumpirma ng anak niyang si Justine Javier Long sa kanyang Facebook post. Ang cause of death ni Danny ay dahil sa mga kumplikasyon sa kanyang mga sakit.

“It is with great sadness that my siblings and I wish to announce the passing of our father, Daniel ‘Danny’ Morales Javier on October 31, 2022 at the age of 75 from complications due to his prolonged illnesses,” ayon sa anak ni Danny.

“In life, as in his death, our Pop never stopped fighting for what he loved, what he believed in and what he was passionate about. He left this world with his passion and his strength of will intact and we know he would not have it any other way,” dugtong pa niya.

Hiling din niya sa publiko na irespeto ang kanilang privacy ngayong nagdadalamhati ang kanilang pamilya, at habang inaayos nila ang magiging libing ng kanilang ama.

Aniya, “At this time we would like to ask everyone to respect out family’s privacy as we arrange the necessary details with regards to the memorial and funeral details to come.”

Nagpahayag din ng pagdadalamhati ang co-member ni Danny sa APO Hiking Society na si Buboy Garrovillo sa kanyang pagpanaw.

Ilan sa mga kantang pinasikat nina Danny, Buboy at Jim Paredes ay ang Awit ng Barkada, Batang-Bata Ka Pa, Bawat Bata, Tuyo Na’ng Damdamin, Ewan, Panalangin, at marami pang iba.