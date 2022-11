Ara Mina nasa billboard ng Time Square sa New York

NASA sikat na Times Square sa New York City, USA ang digital billboard ng aktres na si Ara Mina.

Ayon kay Ara, pangalawang beses na niyang nagkaroon ng digital billboard sa Amerika.

“Ang first ko nung 1999 pa, sa Las Vegas sa Bellagio Hotel. May concert kasi kami noon nina Martin Nievera at Tito Bert Nievera.

“Tapos ito ngang sa Time Square sa New York. Sayan nga lang wala ako do’n para nakapagpa-picture ako like don sa Bellagio sa Las Vegas,” ani Ara sa aming chat conversation.

Ikinatuwa ni Ara at ng mister niyang si Dave Almarinez ang makita na nakabalandra ang mukha niya sa billboard ng Time Square. Nag-post din ang aktres ng isang short clip sa kanyang Instagram account about it.

“Siyempre sobrang happy kami pareho. Si Dave very proud. Parang hindi rin ako makapaniwala,” sey ni Ara.

Caption pa niya, “Who would’ve thought this day will come?”

“This is the NEW YORK TIMES SQUARE!”

“Oh my! My billboard for @musafabric_by_joysoo is now up at NYC’s famous landmark!”

“Thank you Lord! [smiling face with heart-shaped eyes emoji]”

Nakasuot ng Filipiniana dress ang aktres na gawa sa Musa Fabric ni Joy Soo.

Anyway, may bagong movie nga pala si Ara na streaming na ngayon sa AQ Prime bilang Halloween offering. The title of the film is Katok na mula naman sa direksyon ni Joven Tan.