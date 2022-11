Christian Bables: ‘Hindi ako naniniwala sa typecasting’

NORMAL na lang para sa award-winning actor na si Christian Bables ang laging pagdudahan ang kanyang gender every time na magpo-portray siya ng gay role sa pelikula.

“Ay oo. Lagi po,” natatawang reaksyon ni Christian sa ayaw mamatay-matay na gender issue.

Ang aktor ay muling bibida sa pelikulang Mahal Kita Beksman ng IdeaFirst at Viva Films na mula sa direksyon at script ni Perci Intalan. As expected, gay role na naman ang karakter niya dito, pero kakaiba naman daw ito kumpara sa mga nauna niyang naging character.

“May mga tao nga nagsasabi.’Ay si Christian Bables typecasted na, yung mga ganun-ganun. But ako kasi, bilang isang actor hindi ako naniniwala sa typecasting, eh,” katwiran niya.

Dagdag pa niya, “Although dumaan ako do’n sa phase na yon na natakot ako na baka hindi na ako mabigyan ng mga ibang mga karakter na alam kong kaya ko pang gampanan, pero habang nagma-mature ako dito sa industriya parang na-realize ko na there’s no such thing as typecasting pagdating sa mga aktor.

“For as long as binibigyan ka ng mga makabuluhang karakter na puwede kang makatulong thru your craft I think yon ang main na objective namin bilang mga actors. So kahit na ipis o tutubi pa yang role na yan, game lang.”

Eh, bakit nga ba iba ang karakter niya dito kumpara sa Die Beautiful, Panti Sisters at Big Night?

“Well, ang pinakamalaking pagkakaiba dahil ang sexual orientation ni Dali dito ay straight. He identifies himself as straight guy. Yung kanyang expression yon lang yung parang wala don sa standards na nakaugalian ng society natin na kailangan pag lalaki ka dapat ganito ka. Na pag you’re gay, eto ka dapat.

“So labas kasi don yung karakter ni Dali kaya nung in-offer sa akin ito sabi namin ni Tito Boy (Abunda), ‘Ang ganda nito, gawin natin.’ Ang ganda nung script, ang ganda nung gustong iparating nung kwento,” saad pa niya.

Showing ang Mahal Kita Beksman sa mga sinehan sa Nov. 16.