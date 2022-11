Rising star Jhassy Busran endorses Winkle Tea & Donut

MASUWERTE ang businesswoman na si Whinie Marata dahil kahit bago pa lang sa market ang kanyang donuts and milk tea business ay pinag-uusapan na agad ito at pina-patronize ng customers.

This is because ang kanyang Winkle Tea & Winkle Donut ay diabetic-friendly. Imagine, Whinie is using stevia as sweetener sa kanyang donuts and beverages. Take note, may collagen at glutathione din ang kanilang mga produkto. Winner, di ba?

Ibig sabihin kahit diabetic ka na katulad ko you can still eat donut and drink milk tea pero siyempre dapat in moderation pa rin.

At para mas lalong ma-promote ang Winkle Tea & Winkle Donut ay kinuha ni Whinie bilang endorser ang rising star na si Jhassy Busran. Magkakaroon si Jhassy ng digital commercials, billboards, standies at posters na makikita sa mga stores ng Winkle Tea & Winkle Donut.

During the contract signing of Jhassy na ginanap sa isang store ng Winkle Tea and Milk Tea sa 3rd Level ng Ayala Mall Feliz ay hindi maitago ng dalaga ang saya dahil sa kanyang first endorsement.

“I am very happy for this and I’m praying that this business will grow even bigger,” ani Jhassy na marami na ring nagawang indie projects nitong pandemya.

Confident naman si Whinie na makakatulong si Jhassy sa kanyang business.

“She’s the perfect example of a girl who is driven to achieve her dreams. And I believe in her. I know we will grow together as partners,” wika ng owner and president ng Winkle.

Para nga pala sa mga interesado, open na for franchise ang Winkle Tea and Milk. Tumawag lang sa 0995-5514380.

Matatagpuan naman sa Ayala Mall the 30th at sa The Globe Tower BGC, Taguig City ang iba nilang branches.