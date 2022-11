VLOG WATCH: Kris Bernal’s Wild Sailor Moon Transformation!

MISS NIYO na ba ang Kapuso actress na si Kris Bernal? After months of prioritizing her personal life sa pamamagitan ng paglakbay sa iba’t ibang bansa kasama ang kanyang asawa ay back to work na agad ang aktres. But first, maki-Halloween Party muna!

Sa nakakaaliw na Halloween Ball organized by GMA ay hindi nagpakabog ang aktres sa kanyang costume. She transformed into the iconic anime character Sailor Moon lang naman na talagang havey na havey ang kanyang look!

Isa sa stand out looks sa mga attendees ay ang believable Sailor Moon outfit and make up ni Kris Bernal. Paano nga ba na-achieve ng aktres ang kanyang look? Check out the preparation!