VLOG WATCH: Janine Gutierrez, ready to settle down?

NAGBABALIK NA muli sa pagba-vlog ang Kapamilya actress na si Janine Gutierrez! Mahigit isang taon din naging stagnant ang vlog channel ng aktres na marami na ang pinagbago sa takbo ng kanyang karera magmula nang lumipat ito sa kanyang current home network.

S’yempre, maraming fans ang naaliw sa bonggang comeback ng dalaga. Nagpost ito sa kanyang Instagram ng paanyaya sa kanyang followers to ask her anything at ilan sa mga nakalap niyang tanong ay kung ano ginawa niya noong kanyang kaarawan, ang kanyang love scene with Lovi Poe sa ‘Sleep with Me’, ano ang itinuturing niya na biggest break niya, kung ‘sexy’ ba ang tema ng upcoming TV show niya na ‘Dirty Linen’, what is her wisdom tooth (?) story at kung handa na ba itong mag-settle down.

If you miss this lady, better watch her latest vlog na! Now na!