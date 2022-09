Marco Gumabao walang inggit kay Daniel Padilla

AYON kay Marco Gumabao, masaya ba siya sa takbo ng kanyang career ngayon kahit pa very obvious na naunahan siya ng kaiibigang si Daniel Padilla. Hindi rin daw siya naiinggit sa mga na-achieve ni Daniel.

“I’ve been in the industry since 2012, and of course, marami na akong nakasabay, mga ka-batch and as you all know, barkada ko si Daniel.

“I always get this question, lagi ko pong nakukuha yung question na ‘to eversince before na parang, ‘Oh, naiinggit ka ba sa mga kasabayan mo? Naiinggit ka ba kay Daniel?’ ganyan-ganyan.

“For me, hindi po siya inggit, eh. It’s more of proud ka sa kaibigan mo dahil ang layo ng narating niya and at the same time, ginagamit mo ‘yun bilang inspirasyon or motivation. Para kapag dumating yung oras mo, puwede mong sabihin na parang, ‘Oh, hintayin mo ‘ko riyan, papunta rin ako kung nasaan ka,’” paliwanag ng hunk actor.

Patuloy niya, “Kasi kung titingnan mo siya in a way na nagseselos ka or naiinggit ka, ikaw yung talo, eh, di ba? Talo tayo lahat kapag tayo nainggit. So, let’s always look at things na kumbaga, yon ang source of motivation or source of inspiration kasi kaya naman talaga nandiyan sila kung nasaan sila ngayon, to serve as inspiration to other people na nagsisimula pa lang.

“Kung maiinggit lahat ng tao sa kanila, walang mangyayari sa industriya natin. Kumbaga, lahat tayo, maghihilaan pababa.”

Samantala, kasalukuyang nasa lcock-in shoot sa Pampanga sina Marco at Kylie Verzosa para sa pelikulang Boy, Baby Girl ng Viiva Films na idinidirek ni Jason Paul Laxamana.