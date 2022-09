Ellen Adarna goodbye showbiz na para bigyan ng anak si Derek Ramsay

HINDI NA itutuloy ng sexy star na si Ellen Adarna na kasalukuyang asawa ni Derek Ramsay ang pag-aartista. Tuluyan na raw niyang tatalikuran ang showbiz ayon sa online show co-host ni Cristy Fermin na si Morly Alinio.

Ayon pa kay Morly na malapit ding kaibigan ni Derek, mas magiging prayoridad na raw ngayon ni Ellen ang kanyang pamilya.

Totoo din daw na maraming alok na projects ngayon kay Ellen pero lahat daw ito ay tinatanggihan ni Ellen.

“Sabi niya, sa ngayon talaga raw may mga proyektong inaalok pero sabi niya, ‘Enough na! Ayoko dahil nag-e-enjoy ako sa kung anong meron ako ngayon,’” kuwento ni Morly.

Sabi naman ni Tita Cristy, “Tama yan, tutal naman galing siya sa buena familia, kumita rin siya sa pag-aartista, ang asawa niya ay sandamakmak na yaman din ang meron, ano pa ang hahanapin nila hindi

Napag-usapan din ang pagiging “perfect match” nina Derek at Ellen na ayon kay Morly ay pinagudahan niya noong unang ipakilala ito sa kanya ng aktor.

“Sabi ko, ‘parang hindi naman totoo yung relasyon ninyo?’ Tapos sabi niya (Derek), ‘hindi, totoo talaga ‘to.’ Nagulat na lang ako totoo pala talaga,” pagbibida pa ni Morly.

Ibinahagi rin ni Morly na hindi na umiinom ngayon si Ellen kumpara noong wala pa siyang asawa. Mahilig kasi itong magwalwal noong iba pa ang karelasyon.

Bukod din daw sa pagpapatanggal ng breast implants ni Ellen ay plano rin nitong ipatanggal ang intrauterine device o IUD dahil plano na nitong magkaroon sila ng anak ni Derek.

“Dapat pala last month ay tinanggal na yung IUD niya kaso nagkaproblema kasi may pinuntahan sila ni Derek kaya hindi natuloy, pero for sure, itong month na ito (Agosto) ipatatanggal na,” kuwento pa ni Morly na dati ring reporter ng The Buzz.