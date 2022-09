Gab Lagman itinuloy ang love scene kahit nahubaran ng underwear

SUMABAK na rin sa pagpapaseksi sa pelikulang Bula ang ang aktor na si Gab Lagman na huling napanood sa primetime Kapamilya series na Init Sa Magdamag. Ang Vivamax movie na Bula mula sa direksyon ni Bobby Bonifacio Jr. na pinagbibidahan din ni Ayanna Misola ang magsisilbing ‘baptism of fire’ niya sa paggawa ng gaitong genre.

Sa isang intmate scene sa pelikula ay inamin ng aktor na nagulat siya sa ginawa sa kanya ng sexy star na si Ayanna. Literal daw kasi siyang hinubaran ng ka-love scene.

“Before yung scene na yon, naka-briefs lang ako tapos tinanggal nga ni Ayanna,” simulang kuwento ni Gab. “Pero nag-plaster na po ako just in case.

“Sinasabi ko naman kay Direk, para mas gumanda yung scene, sabi ko, okay lang na tanggalin ko na kasi nadadaya.”

Patuloy ni Gab, “Nung natanggal naman ni Ayanna, itinuloy ko na lang. Nagulat din ako pero itinuloy ko na.”

Hindi naman nagsisisi si Gab na tinanggap niya ang naturang project.

“If I wanted to do a sexy film, gusto ko kasi na komportable ako at gusto ko talaga yung story. Sobrang perfect ang Bula, it’s probably one of the pinakamagaan na set na naka-work ko, especially with Direk and the cast.

“Parang hindi kami nagtatrabaho. Parang ang gaan ng set lagi. Nag-meeting pa kami ni Direk nang one-on-one and pinag-usapan namin yung magiging scenes.

“Sinabi ko naman yung mga limitation ko and nag-go naman siya. Pagdating sa set, sobrang komportable ako. Sobrang nae-excite akong mapanood kasi alam kong maganda yung movie,” pahayag pa ni Gab.

Kaagad namang nag-sorry si Ayanna kay Gab sa kanyang ginawa sa naturang eksena. Sinabi rin ng dalaga na nasanay siya sa mga naging leading man na palaging “makatotohanan” ang ginagawang sexy scenes.

Samantala, ang Bula ay kwento ni Meldie (Ayanna), isang babaeng nagtatrabaho sa laundry shop at namumuhay ng simple kasama ang asawa nitong baldado (Mon Confiado). Sa unang tingin, sweet at mabait tingnan si Meldie, pero sa likod ng maamo niyang mukha ay isang babaeng mapanlinlang na gagawin ang lahat makuha lang ang gusto niya.

May kakaiba ring fetish si Meldie na isuot ang mga damit ng mga kliyente bilang foreplay na nakakapag-satisfy ng kanyang mga sexual fantasies.