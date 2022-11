Cherry Pie Picache mapili sa pagtanggap ng pelikula

AYON SA award-winning actress na si Cherry Pie Picache may mga konsiderasyon na siya ngayon bago tanggapin ang isang role sa pelikula.

“Ang unang-unang konsiderasyon ko sa pagtanggap ng project is yung script at kung sinu-sinong mga makakatrabaho ko. Sa edad ko ngayon, I would like to believe na gusto kong gumawa ng pelikula na hindi lang nakakapag-entertain but they will also want to be able to inspire, to get equal view, to encourage. Yon ang mga malalaking kondirerasyon ko sa pagtanggap ko ngayon,” pahayag ng aktres.

Bida si Cherry Pie kasama si Allen Dizon sa bagong pelikula ni Direk Joel Lamangan na may title na Oras de Peligre. Kasalukuyan nang sinusyuting ang pelikula na produce naman ng Bagong Siklab Productions.

“As an artist dumarating tayo sa punto na talagang… lao na nanay na ako and I also have to take care of my son. Unang-una, maraming proyekto na magaganda na ginagawa sa telebisyon, so medyo do’n na ako na-busy,” rason pa niya.

Dugtong ng aktres, “Sa pelikula, siguro dumating sa punto na namimili na ako, to make the film that’s really worth my time as an artist. At sa dami na nga at sa tagal ko na rin sa industriya bilang aktres gusto ko ng isang role na talagang makabuluhan.”

Ang critically acclaimed na Pauwi Na ang huling pelikula ni Cherry Pie. Si Direk Joel naman ang nagbigay sa kanya ng kauna-unahan niyang best actress trophy.

“I’m very excited to work with Direk Joel again. Alam n’yo ba, ang kauna-unahang award ko ay binigay ni Direk Joel sa isang telesine long time ago na yon. Kaya masaya ako na muli kaming magkaka-work,” sabi pa ng aktres.