Actress-vlogger China Roces CEO na ng sariling kompanya

AYON SA dating sexy star turned social media influencer na si China Roces, mahirap ang kompetisyon ngayon sa mundo ng social media.

“Kami nung partner ko ang naging pioneer sa vlogging na nakilala nung pandemic. Siyempre, nawalan ng TV so yung mga tao sa amin nakatutok — parang teleserye na sa cellphone sila nakatutok,” kuwento ni China.

Inspirational lifestyle para sa mga single moms ang ina-advocate ni China sa kanyang vlogs at Youtube channel kaya maraming nanay ang naka-relate agad sa kanya.

“May kanya-kanya kaming category or followers or fans. Ako kasi iba naman yung market ko – parang mga mommy, single mom o kaya naman mga lalaki. Nandodo’n ang market ko sa middle class at sa mga mommies.

“Ang gusto kasi ng tao ngayon yung pantanggal stress, nakakatawa. Pero kasi ako, mas na-portray ko yung inspirational lifestyle, na parang from being a single mom nagkaroon ng tatlong anak pero separated sa iba’t ibang naging partners. Na-down ako at tumaba, lahat na lang, pero pinakita ko sa mga tao yung progress ng isang babaeng lumalaban sa buhay.

“Sobrang nakakatuwa din na ngayon ay CEO na ako ng sarili kong kompanya. Siyempre, meron pa ring career na inaalagaan at may mga pinapaaral na mga bata kahit mag-isa lang ako,” pahayag pa niya.

Si China ang CEO ng Glamoroces Coffee na isang slimming drink na merong collagen at glutathione. Nagkaroon ito ng grand launching kamakailan lang sa isang comedy bar sa Mindanao Avenue, Quezon City.

Ani China, “Ang purpose ko in launching this product ay para sa mga gustong gumanda and maging sexy without getting stressed. The coffee is manufactured dito sa atin pero formulated in Japan. Yung mga ingredients galing don. May mga active ingredients ang kape namin that help in releasing toxins,” pagmamalaki niya.

Bukod sa Glamoroces Coffee ay meron ding luxury boutique, hair extension and spa clinic na pinapatakbo si China. Paminsan-minsan ay nagla-live selling din siya.