Enrique Gil wala pang balak pumirma ng kontrata sa ibang TV network

WALANG kontrata sa kahit anong TV network ang boyfriend at dating ka-love team ni Liza Soberano na si Enrique Gil.

“Ang alam ko ayaw muna ni Quen na pumirma kahit saang network,” ani Ogie Diaz sa kanyang Showbiz Update vlog.

Ayon pa sa vlogger at dating talent manager ni Liza Soberano, kung saan daw TV network pipirma nf kontrata si Liza ay doon din pipirma ang aktor.

“Parang feeling ko, kung saan pipirma si Liza Soberano, doon siya pipirma. Kung pipirma si Liza, ha?” pahabol pang sabi ni Ogie sa kanyang vlog.

Kasalukuyan din daw na nasa Amerika ngayon si Enrique kasama si Liza.

“Kasi ang alam ko nasa US si Enrique, yon ang alam ko ha. Parang paborito na nila ni Liza yung Hawaii, eh,” sabi ni Ogie.

Sa tanong kung baka doon na rin gumawa ng project, ang sagot ng talent manager, “Yan ang hindi natin alam.”

Basta ang alam daw niya, sa ngayon ay ayaw pang pumirma ng kontrata ni Enrique kahit saan. At ganun rin daw ang dati niyang talent na si Liza.

“For now, hindi pa ready pumirma si Quen kahit saang network, ganu’n din si Liza. Parang gusto nila per project basis. Freelance,” giit ni Ogie.

Nagbigay din ng paliwanag si Ogie tungkol sa isyu ng pagiging “demanding” ni Enrique kaya hindi siya makagawa ng project sa ibang istasyon. Dine-demand daw kasi ng aktor na ang dapat na mga makakatrabaho niyang direktor, writer, at production staff ay yung mga nakatrabaho na niya sa ABS-CBN.

“Galing yan sa source ni Ate Cristy (Fermin). Ang alam ko diyan ay ready siya for pitching. Yung pitching na sinasabi ay ‘mag-offer kayo sa akin kung ano yung puwedeng teleserye o pelikula na gagawin ko.

“Kung magustuhan ko, okay ako at payag ako, Go! Pag hindi niya gusto hanap ulit ng story line para i-pitch sa kanya,” paliwanag niya sa isyu.

“Siguro wala pa siyang napupusuang pini-pitch sa kanya. Kasi si Quen kapag nagustuhan niya ang isang role na pinitch sa kanya, ang ginagawa niya ay inihahanda na rin niya ang katawan niya,” lahad ulit ni Ogie.