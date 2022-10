VLOG WATCH: Sagot o Hubad Challenge with Jamilla Obispo and Ayanna Misola!

HOT NA HOT ngayon ang Pinoy video streaming platform na Vivamax, na kilala ngayon sa kanilang weekly hot series and movies. Ito ang dahilan kung bakit palaging nasa kama ang mga subscribers every Friday and Sunday nights (alam na!).

Dalawa sa mga hinahangaan ng mga fans sa Vivamax ay ang ex-Pinoy Big Brother Teen turned hot momma na si Jamilla Obispo at ang young hottie na si Ayanna Misola. Unang napanood na magkasama ang dalawa sa daring sexy-thriller na ‘Kinsenas, Katapusan’ kung saan pareho nilang nakapareha ang action star na si Joko Diaz. Nasundan din ito ng sexy series na ‘Iskandalo’ at this year lang ay ilang pelikula at mga series ang kanilang pinagbidahan. Bongga, ‘diba?!

Hindi naman nawala ang friendship ng dalawang sexy stars at ginawa pa nila ang ‘Sagot o Hubad’ Challenge sa vlog channel ni Jamilla. Sino kaya ang unang mauubusan ng saplot? Watch if you dare!