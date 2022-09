Sunshine Cruz in-unfollow ang BF na si Macky Mathay; hiwalay na nga ba?

UMUUGONG ang balitang hiwalay na ang magkasintahang Sunshine Cruz at Macky Matay. Ito ay pagkatapos i-unfollow ng aktres ang half-brother ni Ara Mina sa kanyang Instagram account.

Sa isang post ni Sunshine sa kanyang Facebook account ay ibinahagi rin ng aktres ang kanya raw mga realization habang nasa lock-in taping siya ng isang teleserye.

Aniya, “I experienced so much realizations and challenges while I was locked in for 35 days. It wasn’t easy coz there’s not much you can do but pray and hope for the best.

“Challenges and trials will always be part of our lives and at the end of the day, we just have to focus on positive things coming our way.

“So much blessings are being given to me and my family after all. Wala akong karapatang mag reklamo. (praying hands at heart emojis).”

Ang huling post ni Sunshine ay noon pang Agosto 27 kung saan magkasama sila ni Macky sa debut party ng anak na si Sam kung saan present din ang ex-husband nitong si Cesar Montano.

At nitong 21st birthday ng anak ni Sunshine na si Angelina Isabel ay wala rin si Macky. Present naman ulit si Cesar kasama ang kanyang girlfriend na si Socorro Angeles at ang tatlo nilang anak na dalawang lalaki at isang babae.

“So happy to meet these cuties (heart emojis),”caption ng aktres sa ipinost na larawan.

Ang nakapagtataka rin ay kung bakit wala man lang post ng pagbati ang konsehal ng San Juan para sa kaarawan ni Angelina Isabel na ang alam namin ay malapit din kay Macky.

Teka, may kinalaman kaya ang pagkanta ng ni Sunshine Cruz ng “Someone That I Used To Love” sa kasalukuyang estado ng relasyon niya kay Macky? Nag-viral ang nasabing video at meron na ngayon more than 1 million views.