Dating beauty queen at Star Magic artist na si Pearl Gonzales balik-showbiz

BALIK-SHOWBIZ ang dating Star Magic artist na Mary Eileen Gonzales na ngayon ay may bagong screen name na Pearl Gonzales. Dati ring beauty queen si Pearl na naging kinatawan ng Pilipinas sa Miss Global noong 2018.

Naging abala si Pearl sa pagpapatakbo ng sariling cosmetic line kaya nawalan siya ng panahon sa showbiz. Pero ngayon daw ay ready na siya ulit.

Sa mga hindi pa masyadong aware, si Pearl ang kauna-unahang single mom na nanalo ng titulong Miss Global Philippines. Hindi nga lang naging maganda ang karanasan niya nung irepresent na ang Pilipinas dahil kahit napanalunan na niya ang halos special awards ay hindi pa rin siya nakapasok sa Top 10 semi-finalist.

Si Pearl ay dating girlfriend ng Pinoy Big Brother housemate na si Johan Santos na itinanghal na 4th Big Placer noong 2009. Isang batang lalaki na ngayon ay 3 years old na ang naging bunga ng kanilang relasyon.

Si Pearl ay nasa pangangalaga ngayon ng MPJ Network Productions na pag-aari ng actor-director na si Perry Escaño at Noreen Espejon. Isa rin siya sa magiging special guest sa Kumu show na “Simply Exquisite” hosted by Nicky Gilbert na mapapanood na simula sa September 29, Huwebes, 8 p.m. sa MPJ Network via YouTube Premium channel.

Ang dalawa pang magpi-premiere na show sa direksyon ni Perry Escaño, ay ang “Kids Toy Kingdom”, hosted by singer Hannah Ortiz and newbie Tom Leaño, at 6 p.m., with guests Iverson Santos and Aldrin Angeles.

Susundan naman ito ng “Millennials Lifestyle”, hosted by singer Sofi Fermazi, Chesca Orolfo, Archie Alcantara and Lyra Sloan, at 7 p.m., with pilot guest Marie Preizer.

Ang mga hosts at mga bagong mukha na mapapanood sa 3 shows ay pawang mga exclusive contract artists of MPJ.