MarVen kaya bang tapatan ang JaDine?

MARAMI ngayon ang nag-aabang kung magiging katulad din ba ng naging kapalaran ng JaDine (James Reid at Nadine Lustre) loveteam ang mangyayari sa MarVen o Marco Gallo at Heaven Peralejo tandem na bibida sa The Rain In Espana series.

Ang pelikula kasing Diary ng Panget na galing sa isang libro na tulad ng The Rain In Espana ang nagpasikat sa tambalan nina James at Nadine nang isalin na ito sa pelikula.

Umaasa din ba sila na maa-achieve ang nakuhang popularity ng dalawa sa The Rain In Espana?

Sagot ni Marco, “It definitely came to our minds if this was gonna help us in our career. But you know, I was sharing with her that these past years in this industry, I’ve learned na one of the best learning I think is not to expect but it’s okey to hope.”

Medyo na-frustrate din daw siya noon sa takbo ng kanyang career kaya ayaw na niyang umasa pa.

“I got hurt by that because before I used to expect a lot and it wouldn’t go the way that I would think. This pandemic helped the both of us to really take day by day and work on what we have today and don’t care really about tomorrow and just give our best in the present,” sambit pa ni Marco.

As for Heaven, “Ako, hindi ko ie-expect na ganun, na sobra kaming sisikat sa series na ito. Kasi iba naman ito, eh. This is a new show, a new story.

“Yung fans talaga ang magbibigay ng ligaya sa amin. Kung magugustuhan nila kami sobrang matutuwa talaga kami. Pag hindi naman at least we did our best.”