Korina Sanchez at Karen Davila maghaharap!

SA ISANG bihirang pagkakataon, magsasama sa iisang TV screen ang dalawa sa pinakamatagumpay na kababaihan sa media industry.

Ang multi-awarded broadcast journalist na si Karen Davila ang susunod na panauhin ni Korina Sanchez sa kanyang pinakabagong programa na Korina Interviews sa Net25. Ang dalawa ay kabilang sa mga pinagkakatiwalaang tagapaghatid- balita sa bansa. Nakilala ang dalawa dahil sa kanilang dedikasyon, pagsusumikap at malawak na karanasan sa paghahatid ng serbisyo publiko

Sa teaser ng Korina Interviews, makikita ang masayang kwentuhan ng dalawa. Pero hindi pa rin nagpahuli ang dalawa sa kanilang ‘straight forward’ na mga pahayag at tanong.

Sinabi pa ni Karen na takot siya kay Korina noon samantalang tinanong naman ni Korina si Karen, “Bakit sa palagay mo, pinag- aaway tayo?”

Siyempre, hindi yon sinagot ni Karen sa teaser. Pero pag pinanood ninyo ang Korina Ilnterview sa Net25 ngayong Linggo, Oct 30, 5 p.m. ay don nyo malalaman ang sagot.

But let me guess, marahil kaya nagkaroon ng isyu between Korina and Karen is because of rivalry sa ABS-CBN. Naunang naging reyna sa newscast ng Dos si Korina at nung pagpasok ni Karen ay inakala ng kampo na malaking threat ito.