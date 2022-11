Jake Cuenca lagare sa ‘My Father, Myself’ promo at sa taping ng bagong serye

HINDI natuloy ang dapat sana ay grand presscon ng Metro Manila Film Festival official entry na My Father, Myself na naka-schedule noong Nov. 10.

Nahihirapang magbigay ng schedule ang kampo ni Jake Cuenca para sa face to face presscon ng pelikula dahil nagte-taping ang aktor ng bagong series ng Kapamilya network na The Iron Heart.

Sumabay daw kasi ang promo dates ng MMFF movie ng Mentorque Entertainment at 3:16 Media Network sa taping sched ni Jake. Hindi rin daw basta-basta puwedeng i-pull out si Jake sa taping dahil sa Cebu sila naka-lock-in.

Kasama rin sa My Father, Myself si Dimples Romana who is also in the cast of The Iron Heart. So, ibig sabihin, nasa Cebu din ang aktres.

Mag-asawa ang role nina Dimples at Jake sa controversial MMFF movie ni Direk Joel Lamangan na pinag-uusapan sa Twitter. This is their second time to work together as a couple after ng TV series na Viral Scandal.

Umaasa naman ang producers ng My Father, Myself na magiging available ang ibang schedules ng dalawang Kapamilya stars para sa premiere night ng kanilang pelikula at sa Parade of Stars ng MMFF.

Mabuti na lang at available si Sean de Guzman at ang newbie na si Tiffany Grey na pareho ring bida sa My Father, Myself. Ready daw sila any time kapag magpatawag ng presscon ang production team ng pelikula.