Diego Castro ayaw pang ipakasal ang nabuntis na anak kay Joaquin Dumagoso

Si Diego Castro na dating Star Magic artist at ngayon ay news anchor na ng One PH ng TV5 ang ama ni Raffa na nabuntis ni Joaquin Domagoso na anak naman ni former Manila Mayor Isko Moreno. Ayon kay Diego, nang makausap namin siya sa birthday party ng isang kaibigang showbiz reporter ay hindi pa niya nakakaharap nang personal ang ama ni Joaquin dahil naging abala ito noon sa kampanya.

Si Joaquin lang daw ang kanyang nakakausap at masaya siya sa desisyon ni Joaquin na panindigan ang nangyari sa kanyang bunsong anak na si Raffa.

“We were supposed to meet long time ago kaso nag-campaign siya tapos ako bago sa work ko sa news, so, ang schedule namin magkasalungat pero with Joaquin, siya yung nakakausap ko.

“Tapos after ng election nag-vacation na sila Yorme, so, siguro sometime soon magkikita-kita for lunch…we played by ear,” sabi ni Diego.

Patuloy ni Diego, “Ayoko silang i-pressure kasi ang importante yung family ng anak ko at family ni JD (tawag kay Joaquin) masaya. Kasi siyempre, may mga problems na kailangang ayusin mga bata pa sila.

“Ang importante nandoon ako for them, nandun si Isko for them kahit hindi pa po kami nagkikita okay na yon.”

Ayon pa kay Diego, ayaw din daw niyang i-pressure si Joaquin na pakasalan si Rafa porke magkakaroon na sila ng anak.

“They asked me kung anong opinion, sabi ko kay JD na it’s because you got my daughter pregnant you’re not force to get married.

“Sabi ko, ‘when you’re ready!’ Kasi alam ko yan, nangyari sa akin yan, eh. So, I don’t want them to commit the same mistakes,” pahayag ni Diego.