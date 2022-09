Netizens sobrang nami-miss ang ‘Probinsyano’ ni Coco Martin

KAHIT lampas isang linggo nang natapos ang action-serye ng Kapamilya Channel na FPJ’s Ang Probinsyano na pinagbibidahan ni Coco Martin ay ramdam pa rin ng netizens ang lungkot na wala na hindi na nila mapapanood ang show na tinututukan nila noon gabi-gabi sa loob ng 7 taon.

Ang ibang viewers naman ay naging masaya na sa ending ng Probinsyano ay magkasama sina Coco at Julia Montes. May mga nagre-request din na sana raw ay may part 2 ang serye.

Narito ang ilan sa mga reaksyon ng netizens sa naging pagtatapos ng FPJAP at sa pagkikita nina Coco at Julia sa tabing dagat sa ending ng teleserye.

Rosario Ibay Rohr:Part 2 plsss bitin pang lahat ang tao,sa seven yrs of comedy,Drama n most of All Action bitin papo kmi direk idol Coco pls make another serye, we’ll gonna miss u and u are such an Angel to all jobless actors for helping them shine n earn money again.

Mylvs Dela Cerna: Bitin kami s finale but still a warm congratulations to the whole cast of the longest teleserye ever nA lubusang inaabangan ng televiewers gabi-gabi. More teleseryes to come

Lara Leizl Pelletero Tica: Nakaka-miss lang talaga kasi tapos na ang Probinsyano na gabi-gabi naming inaabangan. Haysss. We gonna miss you so much.

Olajumoke Awe Abiodun: I hardly go crazy about actors…. but I’m crazy about these two. I love them so much. Sending love and light and prayers to you from Nigeria..

Lyn Maraviles: U’re the best…. imagine sa abroad hanggang makauwi ako sinubaybayan ko ang PROBINSIYANO…. nagbigay inspirasyon sa lahat ng Filipino at ng buong sangkalupaan.

Elsie Beluso: Congratulations. Thank you for making my life easier here in Scotland.. away from my family for 15years TFC my only happiness especially FPJ ANG PROBINSYANO GODBLESS YOU ALWAYS AND YOUR TEAM

Emma Handayan: CONGRATULATIONS!!! for a job well done..Coco Martin at sa lahat ng bumubuo sa programang eto..di rin namin kayo maka2limotan at mahal na mahal ka rin namin,God bless you at sana may part 2 pa,abangan nlng namin..mag rest mona kayong lahat, ingat

Jing Jing: Salamat fpj ang probinsyano napakasaya naming lahat sa programa nyo at sana may part2 idol.. imisss you all.

Cheryl Balolong Polinar: Good job to all FPJAP7 ..mamiss po namin kayo..job well done and mission finished.

Karen Ngitab Mondia; Mamimiss nmin kau Cardo Dalisay.FPJ Ang Probinsyano, d na nmin makikita ang mga ngiti ni Cardo

Barbara Grafia Azemikhah; We will miss all the cast of FPJ P . Awesome show and Major Coco Dalisay you’re the best police officer & all the Agilas teams Mabuhay kayo!

Hipolito Arlene: Salamat probinsyano,fpj story, director coco martin,sa inyong palabas nag injoy kami nalulungkot din kami at nang vigil sa tuwing kayo at NASA panganib,sa towing my nababawasan ang mga agila.

Bha Bes: Ma miss ka namin, Mabuhay ka at buong staffs at sana sama sama ulet kayo sa susunod na teleserye. GODbless u at family mo at more blessings sa yo sa inyo. At marami ka pa matulungan. Stay safe healthy kayo. GODbless!

Victoria Bacor Abaday: Thank You for making us happy every night, before we retire to bed

LV Pusta Buot: You are truly an inspiration to everyone especially to the young ones. We will really missed you kasi nasanay na kami gabi-gabi manonood ng teleseryeng ito. Very great job Ang Probinsyano casts

Lorna Pasion Agsalud: Hihintayin po nmin sir coco ang iyong pgbabalik…mamimiss nmin kaung lahat pati ang agila. Lahat po ng cast mamimiss po nmin kau

Vivian Ampong Homeradio: Pag malaki problema ko nanonood lang ako ng probinsyano at nawawala saglit problema ko.. maraming maraming salamat sa inyo. Mahal na mahal ka namin ng mga anak ko.

Lils Delos Reyes: Salamat ng marami sa gabi gabi nyong pagpapasaya, pagbibigay inspirasyon sa mga manonood. Sobrang mamimiss namin kayo Coco Martin. Congratulationssa inyong lahat FPJ’sAP7. We love you til next project/teleserye

Penny Flores: Nakakalungkot po pero lahat talaga may katapusan, at naniniwala po kami na may kasunod po mas lalong maganda, we will miss you Coco Martin at sa buong cast ng FPJ, AP. Task force Agila lahat2, ingat po kayu lagi. God bles Samantala, nakapagtala ng all-time record high concurrent views na 536,543 o mahigit na kalahating milyon ang FPJ’s Ang Probinsyano. Kitang-kita din na kahit sa huling gabi ng programa ay talaga namang maipagmamalaki ang production value nito.