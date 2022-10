Moira, Daniel, Ogie at Regine wagi sa 13th Star Awards for Music

By

MATAGUMPAY na naidaos ng Philippine Movie Press Club (PMPC) ang 13th Star Awards for Music na ginanap sa Newport Performing Arts ng Resorts World Manila nitong October 12, 2022. Dinaluhan ito ng mga kinikilalang personalidad sa larangan ng musika para tanggapin ang kanilang mga napanalunang parangal.

Tinanghal na Album of the Year ang Patawad ni Moira dela Torre mula sa Star Music. Wagi rin ang kanyang kantang Paubaya bilang Song of the Year. Kay Moira din iginawad ng PMPC ang Female Recording Artist of the Year award.

Wagi naman bilang Male Recording Artist of the Year si Christian Bautista para sa album niyang Bukas Wala Nang Ulan mula sa Universal Records

Ang Unified ng Viva Live Inc. ang nanalong Concert of the Year.

Tinanghal namang Male Concert Performer of the Year si Daniel Padilla para sa kanyang Apollo concert. Ka-tie niya si Ogie Alcasid para naman sa Kilabotitos ng A Team and Frontrow International.

Ang Asia’s Songbird at concert queen naman na si Regine Velasquez ang nanalong Female Concert Performer of the Year para sa Unified.

Narito pa ang ibang mga nanalo sa 13th Star Awards for Music.

DUO/GROUP ARTIST OF THE YEAR

Ben& Ben | Di Ka Sayang- Sony Music Philippines

MUSIC VIDEO OF THE YEAR

Paubaya | Moira Dela Torre – Star Music

Director: Niq Ablao

COLLABORATION OF THE YEAR

Ogie Alcasid and Moira | Beautiful- Star Music

NEW GROUP ARTIST OF THE YEAR

Bandang Lapis | Kabilang Buhay- Viva Records

DANCE RECORDING OF THE YEAR

Sana All | Ivana Alawi- Star Music and Juan and Caoile | Marikit – Viva Records

POP ALBUM OF THE YEAR

Wildest Dreams | Nadine Lustre – Careless Music

MALE POP ARTIST OF THE YEAR

Iñigo Pascual | Lost – Star Music and Sam Concepcion | Loved You Better- Star Music

FEMALE POP ARTIST OF THE YEAR

Jayda Avanzado | Sana Tayo Na- Star Music

NEW MALE RECORDING ARTIST OF THE YEAR

Jeremiah Tiangco | Titulo- GMA Music

NEW FEMALE RECORDING ARTIST OF THE YEAR

Christi Fider | Teka Teka Teka- Star Music

ROCK ALBUM OF THE YEAR

Kaimerah | Kaimerah – Ivory Music

ROCK ARTIST OF THE YEAR

Agsunta | Sa Huling Pagkikita- Star Music and Cool Cat Ash | Diyosa ng Kaseksihan – Viva Records

RAP ALBUM OF THE YEAR

Heartbreak Szn 2 /Because | Viva Records

RAP ARTIST OF THE YEAR

Juan Caoile | Marikit- Viva Records

FOLK/COUNTRY RECORDING OF THE YEAR

Davey Langit | Dungo- Star Music

R AND B ALBUM OF THE YEAR

Better Weather | Leila Alcasid- Star Music

MALE R AND B ARTIST OF THE YEAR

Garth Garcia | Kick It- Ivory Music and JV Decena | Paano Ba?- Believe Music Media Sync Production

FEMALE R AND B ARTIST OF THE YEAR

Kiana Valenciano | Corners- Star Music

REVIVAL RECORDING OF THE YEAR

Malaya |Noel Cabangon- Universal Records

COMPILATION ALBUM OF THE YEAR

Unplugged | Imago – Universal Records

NOVELTY SONG OF THE YEAR

Bawal Lumabas | Kim Chiu- Star Music

NOVELTY ARTIST OF THE YEAR

Kim Chui | Bawal Lumabas- Star Music

FEMALE ACOUSTIC ARTIST OF THE YEAR

Jos Garcia | Nagpapanggap- Viva Records

MALE ACOUSTIC ARTIST OF THE YEAR

Marlo Mortel | Blue- Marlowe Music

INSPIRATIONAL SONG OF THE YEAR

Ihip ng Hangin — Sarah Javier

PILITA CORRALES LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD

Martin Nievera

PARANGAL LEVI CELERIO

Vehnee Saturno