Herlene Budol hindi iiwan ang pagiging ‘Hipon Girl’

AYON kay Herlene Budol, gagamitin pa rin niya ang “Hipon” sa kanyang pangalan kahit nanalo siyang first runner-up sa 2022 Binibining Pilipinas. Hindi niya raw ito ililigwak kahit beauty queen na siya ngayon.

“Hindi! Hindi ko aalisin yon, ‘no? I love hipon. Hindi ko iwawala sa buong buhay ko ang pagiging Hipon Girl. Pag nagpapakilala nga ako, eh, kahit maghahanap ako ng trabaho, sasabihin ko… Herlene Hipon Budol po ang sasabihin ko.

“Herlene Hipon Nicole Budol. O, di ba, ang dami? Shout out nga pala sa mga ka-Squammy, Hiponatics, mga ka-Budol diyan!

“Hindi ko siya wawalain, kasi, don ako, eh. Don ako nag-start. Ang taong marunong lumingon sa pinanggalingan, mas iniaangat ng Panginoong Maykapal.”

Nakausap namin si Herlene sa launching ng bago niyang endorsement na Rejuviant Premium Cocoberry Body Wash at Premium Cocoberry Instaglow Lotion. Dito rin niya inamin na may bad experience siya sa paggamit ng lotion noon.

“Yung bahay namin, parang nagpa-practice ka na papuntang impiyerno eh. Alam mo yon — napa-practice na kayo ng buong pamilya mo sa impiyerno dahil sa sobrang init. Kakaligo mo pa lang.

“Kahit nga naliligo kami, pinagpapawisan kami… Alam mo yung nagmamantika ang balat mo kapag ano? Puwede na akong pagprituhan dati, feeling ko.

“Nauso kasi sa school yung lotion-lotion sa kamay. Tapos nag-uuwi ako, tapos ginagamit ko. Eh, wala nga kaming kisame. Isang hakbang na lang talaga, impyerno na talaga.

“Kaya sabi ko, ‘Ay! Never na ako maglu-lotion!’ Eh, sinampal ako ng katotohanan ng Rejuviant,” kuwento niya.

Aware naman daw si Herlene na bilang beauty queen at product endorser ay meron siyang responsibilidad sa kanang mga followers.

“Tuwang-tuwa ako dati na nakilala bilang Hipon. Kasi, parang effortless, eh. Yes! Okay lang kahit haggard ako. Hindi trying hard magpaganda, di ba?

“Pero ngayon kasi, parang kailangan mo nang… hindi naman sa trying hard. Kailangan mo lang mag-ayos nang tama.

“Kasi, dati talaga, T-shirt na malaki lang ako, gangster-gangster, ganyan. Pero ngayon kasi, parang dapat babaehan na. Hindi naman dahil nabago ako. May nadagdag lang sa akin,” pahayag ni Herlene na lalaban sa Miss Planet International sa Nobyembre 19 sa Uganda.