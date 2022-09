Jennica Garcia may hugot kay Coco Martin

MAY HUGOT ang aktres na si Jennica Garcia sa naging pagtatapos ng seryeng FPJ’s Ang Probinsyano ni Coco Martin. Matagal na pala niyang wish na mapasama sa ation serye ng ABS-CBN pero hindi man lang daw siya nabigyan ng pagkakataon kaya labis ang kanyang panghihinayang.

Sa Instagram account ni Jennica ay idinetalye niya ang kanyang panghihinayang sa nangyari.

“SIDEKICK NI COCO MARTIN CUTIE.

“Jenni Dalisay nga pala guys!

“Story time tayo. Alam niyo ba na isa ako sa mga sobrang nalungkot nu’ng natapos na ang ‘Ang Probinsyano’?

“Nu’ng bumalik kasi ako sa pag aartista last year sabi ko sa sarili ko, makasama ko lang si Mister Coco Martin sa isang proyekto, siguro makakapag ipon ako ng husto tapos makakabili rin siguro ako ng tahanan namin ng mga anak ko,” may panghihinayang niyanf hugot.

Pagpapatuloy pa ni Jennica, “Matagal kasi ang naging run ng teleserye ni Mister Coco Martin.

“Napakahusay niyang actor at nakikita ng mga manunuod ang sinseridad niya sa mga proyekto na kanyang ginagawa.

“Dagdag mo pa na lahat ng actor na kasama sa Ang Probinsyano ay magaling din sa larangan ng pag arte.”

Hanga rin ang aktres sa pagiging matulungin ni Coco. Marami kasi itong nabigyan ng trabaho na kapwa niya mga artista sa 7 taong pamamayagpag ng FPJAP.

“Ang daming nagmamahal at naniniwala sa husay ni Coco Martin.

“Mahal na mahal siya ng mga katrabaho niya at di lang ng mga artista. Hanggang staff at crew malaki ang paghanga sa kanya. Mister Coco Martin earned it dahil masipag at matalino siya.

“Hindi rin mawawala yung paghanga at kilig ko syempre para sa kanila ni Julia Montes. HAHA!” saad pa ni Jennica.

Bagama’t hindi niya nakatrabaho si Coco ay masaya pa rin naman si Jennica na Inamin niyang malaki ang makakasama niya sa isang proyekto ang isa sa miyembro ng Task Force Agila na si Angel Aquino.

“Nung natapos yung Ang Probinsyano napasabi talaga ako ng ‘Sayang, hindi ko inabot. Hindi ako nakasali sa kanila.’

“PERO, PERO, PERO ayos lang dahil itong proyekto na ginagawa ko ngayon may kasama akong AGILA! Si Miss Angel Aquino na ubod ng ganda.

“Isa pa, hindi naman dun nagtatapos ang proyekto na gagawin ng isang Coco Martin.

“May chansa pa LESGAW!

“Flex ko na ngayon pa lang para pag nangyari balikan po natin itong post ko ha.

“P.S. Lord pagalawin mo na po yung baso. Handa na po ko sa ilalapag mo,” pabiro niyang pahayag na malay natin i-consider nga ni Coco sa kayang mga future projects.